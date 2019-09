Danilo Díaz: 'Ha sido una tarde donde otra vez volvimos a ver las miserias de nuestro fútbol'

Danilo Díaz analizó los lamentables hechos durante el partido entre Colo Colo y Everton por Copa Chile.

El tenor fue tajante e indicó que "ha sido una jornada triste para el fútbol local, ha sido una tarde donde otra vez volvimos a ver las miserias de nuestros futbol, con un tipo que estuvo lanzando piedras durante 25 minutos, donde la fuerza de seguridad no actuó como correspondía porque termina generándose un problema mayor, otra vez, insistimos, fue parte del problema y no parte de la solución".

"La respuesta de la operación del estadio fue pobre, la respuesta de la seguridad de la ANFP, inexistente. Cuando se le preguntó a Sebastián Moreno, por qué uno de los subgerentes, no sé el cargo a esta altura, de seguridad, que tendría que haber estado con la selección nacional en su gira por Estados Unidos, Sebastián Moreno dijo que se quedaba porque había partido de Copa Chile y que había que coordinar la seguridad de los partidos, la operación de los partidos. No hubo nadie de la ANFP en El Salvador, no hubo nadie de la ANFP en el Monumental. La mentira tiene patas cortas y acá ha quedado demostrado", señaló.

Además, habló sobre la respuesta del público calificándola como "espectacular, la gente logró resolver, organizarse, en medio de los gases lacrimógenos, en medio de lo que estaba sucediendo, la gente pudo salir del estadio. Hubo niños que se irán traumatizados del estadio, aquí hay familias que se van traumatizadas del estadio, no vienen más", lamentó.

"El árbitro, mal también, mal. Aunque él no tenía con quien dialogar, no tenía un interlocutor válido, porque el partido se pudo haber suspendido. Alguien me va a decir 'es que si se suspendía el partido se le iba a dar la razón al tarado que estaba tirando piedras y podría haber ocurrido un accidente mayor’, entra en el terreno de la especulación. Pero hoy, el fútbol chileno vivió otra página más de esta vergüenza a la que nos comenzamos a acostumbrar desde 1989, cuando comenzaron a instalarse los incidentes, los muertos también, en nuestro fútbol a partir del fenómeno de las barras bravas y de esta lógica del 'aguante'", concluyó.