Danilo Díaz en la previa del Superclásico: 'Mala noticia para la U, Salas encontró el equipo'

Seis días son los que quedan para que el fútbol chileno viva un nuevo Superclásico. Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental con realidades diametralmente distintas. Mientras los albos son segundos en la tabla de posiciones, la U lucha por no bajar a la Primera B.

En ello, los albos derrotaron al Audax Italiano en La Florida, encuentro que fue analizado por el "Tenor" Danilo Díaz: "acá en La Florida vimos la mejor versión de Colo Colo en el semestre. Lo vimos ligero, un equipo rápido, directo, que supo salir de un momento complejo tras el gol de Holgado y parecía que los fantasmas se volvían a instalar, pero fue capaz Colo Colo, de la mano de Bolados en derecha, de Mouche en izquierda, del empuje de Suazo y del orden de Rossi", partió aseverando.

"Esa es la mala noticia para la U, que hoy día la impresión es que el entrenador de Colo Colo encontró el equipo, pegado a sus ideas, a lo que el siempre creyó que es el fútbol, intenso, que presiona, que muerden, que no dejan pensar", agregó el periodista.

Adelantando el compromiso ante los azules, Díaz aseveró que: "eso fue lo que ofreció Colo Colo este domingo en La Florida. ¿Cuál es el problema para Salas... Tocará el equipo pesando que debe hacerle espació a Esteban Paredes? Porque es mucho más delantero que (Javier) Parraguez, pero no debería hacer muchas modificaciones".

"En el caso de la U las interrogantes son muchísimas. Regaló los dos primeros goles, después se encuentra con el empate y parecía que iba por la hazaña y no fue así. En el segundo tiempo no generó riesgo, no pateó al arco y se fueron cayendo los jugadores", agregó el "Tenor".

Al finalizar, Danilo Díaz comentó que: "así la U llega a jugar el clásico más trascente del último tiempo, porque si pierden en Macul, la Primera B, el ascenso, estarán ahí, cerca, por el impacto anímico que significará y por eso tiene un color y un aroma diferente. Lo que sí, Colo Colo necesita a la U en primera y el fútbol chileno también", cerró.