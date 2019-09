Daniil Medvedev sorprende al confesar que odiaba a Roger Federer

El tenista ruso Daniil Medvedev -de tan solo 23 años- vive el mejor momento de su carrera, luego de llegar a la final del US Open y posicionarse como el nuevo número 4 del mundo.

Y tras su logro en el torneo estadounidense, el moscovita sorprendió al reconocer una situación que le sucedía cuando era niño: odiar a Roger Federer y al Barcelona.

"Cuando tenía 10 años odiaba a Roger, no soportaba verle ganar una y otra vez. Desde la primera ronda animaba a sus rivales porque así me salía", comenzó diciendo Medvedev.

En esa línea, el ruso agregó: "Así me sentía cuando era más joven, debía tener unos 10 años. También cuando el Barcelona lo ganaba todo en el fútbol quería que perdiese".

Finalmente, sostuvo que "yo quiero siempre ganar, sea el rival que sea. A Roger todavía no lo he batido. He jugado tres veces contra él y en las dos últimas perdí fácil".