Daniil Medvédev es pifiado en el US Open por mala conducta

9.000 dólares tendrá que pagar Daniil Medvedev por el "show" que realizó en su partido ante Feliciano López por el US Open. El ruso humilló al pasapelotas, tiró la raqueta al suelo y tuvo una muy mala conducta con el público.

A pesar de haber ganado por 7-6, 4-6, 7-6 y 6-4, el público solo tuvo abucheos para el jugador, quien luego ironizó con la situación diciendo que "quiero darle las gracias a todos los que me abuchearon esta noche. Cuando se vayan a la cama, sepan que hoy he ganado gracias a ustedes. Gracias por su energía", indicó.

La razón por su actitud fue porque en el undécimo juego del primer set, un pasapelotas cometió un error y fue a darle la toalla al ruso, quien reaccionó tomando la toalla agresivamente y la tiro al suelo con mirada desafiante. El juez de silla le dio una falta por "mala conducta".

Su siguiente partido, contra el alemán Dominik Köpfer, número 118 del ránking ATP, también fue inundado por las pifias hacia el ruso; sin embargo, venció por 3-6, 6-3, 6-2, 7-6.

