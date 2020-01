Daniele De Rossi anunció su retiro del fútbol tras dejar Boca Juniors

Un 2020 movido tuvo Boca Juniors. Este lunes el mediocampista italiano Daniele De Rossi confirmó que dejará al cuadro "xeneize" y además el fútbol. Problemas familiares hicieron tomar la decisión al campeón del mundo: "Tengo la necesidad de estar cerca de mi hija y de mi familia. Solo eso", partió comentando en una emotiva conferencia de prensa.

"Acá me ofrecieron ayuda para solucionar lo que me está pasando. Pero no necesito ayuda, necesito volver a mi casa", agregó el italiano respecto a los graves problemas que sostiene con su exesposa, Tamara Pisnoli, por la tuición de la hija mayor de ambos, Gaia (14).

Pisnoli tendría líos graves con la mafia italiana y la tenencia de Gaia habría sido siempre una complicación para De Rossi, quien finalmente tomó la decisión de volver a Italia para hacerse cargo de la situación de su hija.

El campeón del mundo con Italia jugó apenas siete partidos en Boca y marcó un solo gol ante Almagro. Tras una serie de lesiones, el volante no pudo seguir con la camiseta "xeneize": "La gente me dejó mucho más de lo que yo le dejé. Espero haber abierto una puerta para los jugadores europeos. Lo que se disfruta acá no se disfruta en otro lugar", sostuvo.