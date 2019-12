Curicó Unido anunció a su nuevo entrenador: Nicolás Larcamón

Curicó Unido ya encontró reemplazante para Hugo Vilches. El cuadro albirrojo anunció que Nicolás Larcamón es el nuevo entrenador del equipo.

El argentino viene de dirigir a Huachipato. Comenzó su carrera en Venezuela en el Deportivo Anzoátegui entre 2016-2017. Llegó a Chile para asumir la banca de Deportes Antofagasta y después arribó al cuadro de la usina.

En su presentación, el nuevo entrenador del cuadro de las tortas analizó este nuevo desafío y aseguró que el objetivo es no estar mirando la zona de descenso. "Contento con este nuevo desafío. Volver al país era un objetivo. Estoy seguro que lograremos una consolidación de Curicó en Primera División, y no estar mirando la parte baja. Tenemos una propuesta bastante agresiva e intensa. Vamos a diseñar algo competitivo para no terminar sufriendo, sino que coronando una buena temporada", sentenció.