Cristóbal Jorquera reveló la verdadera razón por la que dejó Palestino

Mucha sorpresa causó a fines de la temporada pasada el alejamiento de Cristóbal Jorquera de Palestino, considerando que era una de las figuras del club y que había dicho que su intención era seguir en los árabes.

Pero pasó el tiempo y el volante nacional reveló a AS Chile cuál fue la verdadera razón por la que decidió partir al fútbol turco.

"Todo fue muy rápido. Yo había renovado en Palestino con la cláusula que me podía ir si tenía una posibilidad de afuera. Esta chance se dio en el último día que podía ejercer la cláusula. Entonces fue una decisión rápida y difícil porque estaba realmente bien en La Cisterna. Me llamó el técnico que asumió en este equipo turco, a él lo había tenido en dos clubes anteriores. Mandaron la propuesta y decidí venir", comenzó diciendo al medio

Consultado sobre qué lo motivo a tomar esta opción, el mediocampista indicó: "La lesión que tuve me obligó a estar 420 días sin jugar, estuve a punto de retirarme. Entonces, cuando firmé en Palestino siempre tuve presente la idea de recuperar mi nivel para volver a irme al extranjero. Y se dio un año después. Me llegó inesperadamente la propuesta, entonces la acepté porque por algo pasó. Quería volver a jugar afuera y se me dio en un país que ya conozco".

Finalmente, Jorquera se refirió a las diferencias que hay entre el fútbol turco y el chileno.

"Acá es un poco más intenso. Quizás en distancias se corre lo mismo, pero en periodos cortos de tiempo es más intenso, menos tiempo para pensar. Técnicamente creo que los chilenos tenemos mejores dotes", cerró.