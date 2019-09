Cristiano Ronaldo se emociona hasta las lagrimas al ver imágenes de su padre

Cristiano Ronaldo mostró su lado humano más sensible en medio de una entrevista tras quebrarse hablando de su padre.

El atacante de la Juventus, en conversación con Good Morning Britain, se emocionó hasta las lágrimas tras ver un video de su difunto padre, José Dinis Aveiro, que falleció cuando solo tenía 20 años.

En medio de las lágrimas, Ronaldo lamentó que su padre nunca lo haya podido ver triunfar. "Nunca había visto este video. He sido el número uno y él no ha visto nada, nunca me vio recibir premios. Nunca".

El delantero ha sido campeón en reiteradas oportunidades de la UEFA Champions League, además de ser escogido el mejor jugador del mundo en cinco oportunidades.