Cristiano Ronaldo: 'En los últimos años he pensado en el proceso de verme fuera del fútbol'

No hay dudas de que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el portugués de 34 años es una estrella en cada equipo que ha defendido. Ahora, a pesar de mantenerse aún en un alto nivel, sabe que está más cerca de su inminente retiro.

En conversación con SportBible, CR7 indicó que "en los últimos años he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del fútbol".

"Todavía amo el fútbol. Me encanta entretener a los seguidores y a la gente que aman a Cristiano. No importa la edad, se trata de mentalidad. En los últimos cinco años he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del fútbol. Entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o dos?", señaló.

"No quiero imitar a nadie. Tienes que ser tú mismo todo el tiempo, pero siempre puedes recoger pequeños detalles y tomar algo de buenos ejemplos", cerró el portugués.