Cristiano Ronaldo anotó el gol número 700 de su carrera

Una histórica marca consiguió Cristiano Ronaldo este lunes jugando por Portugal, ya que logró anotar su gol número 700 en su carrera, en la derrota de los lusos ante Ucrania por las clasificaciones a la Eurocopa 2020.

El delantero ha disputado en su trayectoria un total de 974 partidos clase A, registrando una medio de 0,72 tantos por cotejo.

Donde ha conseguido sus mayores números es actuando con la camiseta del Real Madrid, club donde logró marcar 450 goles en 438 duelos, una cifra sensacional.

FIFA.com✔@FIFAcom

'Siiiiii!'



@Cristiano scores the 700th goal of his career!

17:27 - 14 oct. 2019

