Cristiano Ronaldo anotó cuatro tantos en la goleada de Portugal ante Lituania

Una majestuosa actuación tuvo Cristiano Ronaldo en la victoria por 5-1 de Portugal ante Lituania por las clasificaciones a la Eurocopa 2020.

El astro de la Juventus terminó anotando cuatro de los cinco tantos de los lusos frente a su rival, resultado que dejó al vigente campeón de Europa con opciones de clasificar de manera directa al certamen.

Portugal marcha segundo en el Grupo B con 8 unidades, 5 menos que el líder Ucrania, aunque tienen un partido menos y falta la última fecha por disputarse.



34 year old Cristiano Ronaldo with 4 goals vs Lithuania ⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/n05V8HlaVw

Damn that Cristiano Ronaldo fourth goal is 🔥. Your fav could never lemao



pic.twitter.com/nwF1a9GwaE