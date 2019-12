Cristián Muñoz y la mejor atajada de su carrera: 'El penal a Marcelo Salas en un superclásico'

Universidad de Concepción tiene que definir el futuro de varios jugadores. Uno que decidió que no seguirá realizando la actividad es el arquero, Cristián Muñoz.

"El Tigre" en conversación con Los Tenores comentó su retiro de la actividad."Es una decisión importante en mi carrera, es una decisión que tomo después de pensarlo mucho tiempo, el año pasado lo estaba pensando, pero decidí renovar una temporada más. Este año la idea siguió latente y a mitad de año decidí que era mi último semeste, después de 24 años. No es una decisión fácil de tomar, pero era algo que en algún momento iba a llegar. Lo bueno fue que terminé en buen nivel, bien físicamente, competitivo. Me di el lujo de dejar el fútbol y no que él me termine retirando. Es una decisión díficil, pero acertada, me voy con mucha tranquilidad y muy satisfecho de lo que hice en mi carrera en el fútbol".

El ex arquero aseguró que se fue de buena manera del fútbol. "Pude tener la frialdad de tomar esta decisión. Era un poco lo que quería cumplir, el día que me retirara quería estar en un buen nivel. Que la gente me recuerde como un arquero de jerarquía, que entregó todo, profesional, respetado. Tomé esa decisión, me parece que es la más acertada, me voy tranquilo, me voy contento, más allá de la tristeza de ponerle punto final a 24 años de carrera".

En el repaso de su carrera, Muñoz comentó sus mejores recuerdos en el fútbol chileno. "Acá en Chile con Huachipato tuve buenas temporadas cuando llegué, cuando clasificamos a Sudamericana. En Colo Colo también tuve buenas campañas, como cuando salimos campeones. Aquí en la U de Conce también, el año pasado cuando terminamos segundos. Tuve lindas campañas, me llevó mucho trabajo poder conseguirlo. Pude lograr una continuidad que fue lo que quise venir a buscar a Chile, me pude mantener titular, no es fácil para un futbolista conseguir eso y yo pude en el puesto de arquero".

Además, el guardameta confesó la atajada más importante en su carrera."La que siempre se recuerda es el penal a Marcelo Salas, una por el contexto que era un superclásico y porque era Marcelo Salas. Tuve buenas atajadas, que son recordadas en los diferentes equipos en los que he estado. En la U de Conce esa tapada que nos dio la Copa Chile. Lindos momentos, es bueno que quede en la retina del hincha".

Fernando Cordero en conversación con ADN afirmó que debió despedirse del "Tigre" en cancha. Ante la posibilidad de que le hagan un partido de despedida, Muñoz aseguró que el equipo le hizo un compromiso. "El club me manifestó que se comprometía en hacer un homenaje. Se verá, si está la posibilidad de hacer un partido de despedida encantado, se buscará cuál es el mejor momento para poder hacerlo. Al margen de eso, no tengo nada que reclamarle al fútbol. Me voy muy satisfecho".

Finalmente, "el Tigre" comentó qué se siente haber sido el último jugador en actividad que compartió con Diego Maradona. "El recuerdo es imborrable, estar al lado de una súper estrella. Yo era muy joven, compartía cancha y entrenamientos con él. Un jugador de tal magnitud al lado. Me queda el mejor recuerdo para contarlo a mis nietos, es algo imborrable que queda dentro de mi corazón", sentenció.