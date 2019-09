Cristián Muñoz no le teme al récord de Esteban Paredes: 'No me va ni me viene'

Será un partido especial para el "Tigre", Cristián Muñoz. No solo porque puede ser el arquero que reciba el gol 216 de Estaban Paredes, si no porque, a pesar de los años, el guardameta no deja de guardarle cariño a los albos, con quienes fue campeón entre el 2007 y el 2009.

Respecto al partido ante Colo Colo de este domingo en el Ester Roa, Muñoz comentó sobre Paredes que: "representa lo que es para todos, no solamente para mí. Es un jugador con una extensa trayectoria, un goleador y referente que ha mostrado todo su potencial en Colo Colo. Además, es un excelente compañero y persona", dijo en conversación con La Tercera.

"Es el máximo goleador del fútbol chileno e imagínate lo que significa jugar contra él. Pero también he enfrentado a otros delanteros complicados, como Alexis Sánchez, Marcelo Salas o Humberto Suazo. Esteban tiene, eso sí, el galardón de artillero histórico, lo que lo hace diferente y con una distinción especial", agregó el portero.

Específicamente sobre el partido, Muñoz aseveró que: "nosotros no entramos en eso (respecto al récord de Paredes). A mí lo único que me interesa es ganar, el récord de Paredes y el resto no me va ni me viene", comentó.

"Estamos enfocados en ganar el partido porque lo necesitamos. Una parte es hablar de Paredes, pero tenemos que lograr los tres puntos y no nos interesa demasiado lo que pase en el equipo rival", agregó.