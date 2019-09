Cristián Leiva y el desafío de Chile en Mundial Sub 17: 'Queremos seguir mostrando el mismo nivel'

Cristian Leiva, entrenador de la selección chilena sub 17 aseguró que están confiados en poder cumplir un buen rendimiento en el Mundial de la categoría.

En conversación con EnCancha, el técnico aseguró que la salida de Hernán Caputto no afectó, pues siguen la misma modalidad de trabajo. "No fue traumático para nadie, porque llevaba más de tres años acá en la Sub 15 y a todos los conozco muy bien".

Sobre el desafío del Mundial de Brasil, Leiva señaló que esperan mostrar un buen nivel. "Nosotros tenemos que competir en el mundial, pero nuestro resultado es desde el juego, más allá de los resultados en el marcador final. Nosotros tenemos que seguir con el ADN que Chile ha venido demostrando en los últimos años".

Revisa aquí la entrevista completa en el portal EnCancha.