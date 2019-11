Cristian Leiva sobre encuentro con Corea: 'Pretendemos hacer nuestro juego'

La selección chilena sub 17 se medirá ante Corea del Sur por la tercera fecha del Grupo C del Mundial Sub 17 de Brasil 2019, partido fundamental puesto que define la clasificación de la selección.

El equipo llega bien posicionado puesto que llega con los mismos puntos que los asiáticos pero con mejor diferencia de gol, por esto, solo necesita un empate para asegurar su boleto a octavos de final.

Cristián Leiva, director técnico del "Equipo de Todos" indicó que desde el inicio del partido deberán "hacer nuestro juego que es presionar harto. Hemos visto a Corea, hace un juego de bloque medio, de espera. Trataremos de romper líneas e intentar hacerlo desde el inicio".

Sobre el plantel de jugadores que tiene a su disposición, Leiva aseguró que "tenemos que manejar las cargas, nosotros traemos un plantel de 21 jugadores que todos están capacitados para jugar, es muy probable que nuevamente demos frescura al plantel haciendo cambio".

"Yo los veo super bien, ayudó mucho el triunfo del otro día, necesitábamos esos 3 puntos, eso en el plantel lo sintieron, ahora estamos tranquilos. Bueno, será un partido difícil", cerró el entrenador.