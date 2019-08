Cristian Garin reconoció que está 'cansado' y que planificó mal su calendario este año

Muy autocrítico se mostró Cristian Garin (32°) tras la contundente derrota que sufrió en la segunda ronda del US Open frente al australiano Alex De Miñaur (38°), con quien cayó por parciales de 6-3, 7-5 y 6-3.

En conversación con ADN Deportes, la raqueta número uno del país habló respecto al partido ante el oceánico y sobre su presente en el circuito, reconociendo que planificó mal su calendario para este año, ya que aseguró estar cansado mentalmente debido a la gran cantidad de torneos que viene jugando los últimos meses.

"Cuando entré en el primer set no me sentía del todo enfocado, me sentía raro. Antes del partido me sentía muy bien y después no, con una sensación muy rara, además, había mucha gente moviéndose que me desconcentró fuera de la cancha. Un quiebre fue suficiente para perder el primer set, ya que después tuve la chance de quebrar y no pude. En el segundo set también tuve muchas chances y no cerré cuando iba 5 iguales y 30-0, y él después se soltó cuando iba arriba en el marcador y jugó muy bien", comenzó diciendo Garin sobre su partido ante De Miñaur.

Tras ello, reconoció: "Para mí ha sido una gira súper larga, no he parado en ningún momento. Con Andrés (Schneiter) hablamos y sentimos que hicimos mal el calendario, sobre todo después de Wimbledon. Necesito parar un poco, reordenarme, volver a agarrar las ganas con las que venía. Hoy no me gustó como terminé el partido y las sensaciones que me quedaron".

Finalmente, el tenista criollo terminó diciendo que "no me preocupa este momento, porque siento que ha sido un gran año y voy hacia arriba, pero obviamente tengo que replantearme cosas, volver a parar estas dos o tres semanas e ir a Asia con otra mentalidad. Siento que a principio de año lo estaba llevando muy bien respetar el calendario, pero ahora jugué muchísimas semanas y estoy muy cansado, más mental que físicamente, así que necesito parar y enfrentar la gira asiática con pilas nuevas".