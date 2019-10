Cristian Garin por manifestaciones en Chile: 'Ojalá se pueda arreglar todo, es un momento difícil'

Cristian Garin se encuentra a la espera de su debut en el torneo ATP de Basilea ante el estadounidense Reilly Opelka.

En conversación exclusiva con ADN Deportes desde Suiza, por la situación que atraviesa Chile, Garin aseguró que le envía mucha fuerza a quienes no lo están pasando bien. "Es un momento muy complicado, es difícil poder decir algo. El hecho de ver la noticias genera mucha preocupación. Lo mínimo que puedo hacer es mandar fuerzas a quienes no lo están pasando bien. Ojalá se pueda arreglar toda la situación. Espero que salgamos adelante lo antes posible".

El tenista aseguró que a la espera de su debut será un partido muy complejo y que ha mostrado un buen nivel a lo largo del año. "Es un rival muy difícil, que sube mucho el nivel en esta cancha. Pero me siento bien a pesar que los rendimientos no han sido los mejores. He ido mejorando mucho en estas canchas. Me siento muy cómodo.En Sudamérica no hay estas canchas, me he sorprendido lo bien que he jugado. Siento que mi estilo de juego se puede adaptar a cualquier superficie. Ha sido un año muy bueno, voy a terminar dentro de los 45 primeros. Ha sido un año super duro y de adaptación".

Por la participación de Chile en la Copa Davis, el tenista nacional adelantó que será una gran experiencia para el equipo nacional. "La Davis es algo que estuvimos esperando todo el año. Clasificamos en febrero pero de ahí siempre ha estado en mente. Que sea indoor y en esta fecha del año lo hace desgastador para todos. Pero representar a mi país es especial. No somos los favoritos del grupo y eso nos puede jugar a favor. Pensar que somos jóvenes y es nuestro primer circuito mundial, nos hace pensar que podemos jugar muchos más".

El chileno jugará ante el norteamericano el día martes no antes de las 9:20 horas.