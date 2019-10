Cristian Garin apareció en Spot de la Copa Davis con varias leyendas del deporte

Varias figuras del deporte que ganaron una Copa del Mundo en sus disciplinas describieron en un video qué sintieron al lograrlo, lo curioso es que lo hicieron durante un spot de la Copa Davis de este año en Madrid.

Lo otro sorprendente, fue la aparición de Cristian Garin representado a nuestro país. La primera raqueta criolla apareció durante un par de segundos en las imágenes nombrando a Chile.

Cabe recordar que la competición se llevará a cabo desde el sábado 18 de noviembre hasta el domingo 24 del mismo mes.

