Cristián Arcos y los récords de Eliud Kipchoge, Brigid Kosgei y Simone Biles

El periodista Cristián Arcos dedicó su columna en Ciudadano ADN al keniata Eliud Kipchoge, atleta de 34 años quese robó la atención en las últimas horas por romper la barrera de las dos horas en un maratón, haciendo la distancia de 42 kilómetros 195 metros en una hora, 59 minutos y 40 segundos.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una marca oficial. Esto, porque tiene muchos componentes de ayuda externa, como un vehículo que tiraba una luz láser y otros corredores rodeándolo, los que hacen que no se considere una carrera válida era más bien un desafío. Además, durante las casi dos horas "no corrió en una competencia, corría solo".

Kipchoge ya había intentado lograr este récord en Berlín, y entre sus hazañas previas está un oro en los juegos olímpicos de Río, y correr en 13 maratones, de las cuales ha ganado dos. El atleta "entrena en una especie de templo cercano a su aldea, donde sigue viviendo después de ganar 2.5 millones de dólares en premios y sponsors", contó Arcos.

Y Kenia continúa tomándose los récords, porque su colega y coterránea, la atleta Brigid Kosgei, quebró el récord femenino corriendo la maratón de Chicago en 2 horas 14 minutos y 4 segundos.

Arcos también repasó la figura de Simone Biles, gimnasta norteamericana que acaba de hacer historia en el Mundial de Stuttgart. De las 25 medallas que ha obtenido, 19 son de oro, consignó el periodista de quien tiene una compleja historia de vida. "Sus padres eran los dos adictos a las drogas, cuando era pequeña les quitan la tuición y se la entregan a los abuelos maternos. Adoptó el apellido de ellos", relató.

"A los 6 años va a una muestra de gimnasia y su primer campeonato mundial lo alcanza a los 15", dijo de la deportista que hoy tiene 22 años, y que fue parte clave en el develamiento de abusos sexuales en la gimnasia. Porque ella fue una de las víctimas de Lawrence "Larry" Nassar, médico de la federación de gimnasia quien está condenado a 125 años tras 265 denuncias en su contra. "Cuando ves que la mejor del mundo sufrió abusos, hay un ejemplo de ella bastante valiente" al salir a contarlo, comentó Arcos.

El periodista y miembro de Los Tenores finalizo su columna refiriéndose al nuevo Premio Nobel de Literatura, el austríaco Peter Handke, a propósito de su novela "El miedo del portero al penalti", de 1970. "No es un libro de fútbol, es la historia de un ex arquero retirado que va transitando una desorientación tanto geográfica como espiritual", contó, comentando que el título se vincula a la idea del sentimiento que se produce "cuando estás frente al tipo que lo único que quiere es volarte la cabeza de un pelotazo".