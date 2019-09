Cristian Arcos: 'La U, emocionalmente, es un equipo que se cae'

La U quedó en zona de descenso en la previa de un nuevo "superclásico" del fútbol chileno ante Colo Colo. Los azules cayeron ante Palestino en el Estadio Nacional y son penúltimos del Torneo Nacional a falta de siete fechas para final del campeonato.

En ello, el "Tenor" Cristian Arcos comentó la nueva derrota azul y aseveró que: "hubo un silencio el cual es tanto o más potente que las pifias. El hincha de la U está tocado, está conmovido. A la U no le falta espíritu, coraje, pero le falta fútbol y le falta la confianza que eso genera. En el segundo tiempo fue superado por Palestino".

"La U lo comenzó perdiendo 2-0 a los 12 minutos y no se cayó y fue capaz de empatarlo y al final que el que se iba más complicado era Palestino, pero cuando volvimos al segundo tiempo, los "árabes" estaban mucho más estructurados, porque la confianza del juego es la que le permite tener esa base", agregó Arcos.

Respecto al trámite del partido, el "Tenor" sostuvo que: "se probaron varios esquemas y varios no jugaron un buen partido y los que ingresaron ninguno entró enchufado. Lo que sí, emocionalmente la U es un equipo que se cae, que duda, porque futbolísticamente duda".

"Hay una confusión en la banca y eso es lo preocupante para lo que viene. La U no sale de esa zona, pero todavía creo que se va a salvar, pero no sale y avanza el calentadio y la U no sale de esa posición, agregó el periodista.

Al finalizar, cerró con que: "hoy día para la U todas son finales del mundo".