Cristián Arcos, la figura de 'Aguja' González y la película 'Ford vs. Ferrari'

En "Deportes con historia", la columna deportiva de los lunes en Ciudadano ADN, el periodista Cristián Arcos revisó dos hitos de la semana recién pasada: la disputa por el título mundial del boxeador Miguel "Aguja" González y el reciente estreno de la película "Ford v. Ferrari".

Sobre "Aguja" González, que enfrentó el sábado al filipino Jerwin Ancajas por el máximo trofeo en súper mosca, se trató del regreso de un chileno a la disputa de un título mundial después de 20 años -cuando Bernardo "Chifeo" Mendoza fue vencido en el primer round por Tim Austin el 18 de diciembre de 1999-, aunque en el sexto round perdió por nocaut técnico. "Si pierdes en sexto es porque te están dando una pelea más o menos", según Arcos.

González tiene 30 años y lleva 34 peleas a su haber, de las que solo perdido 3, incluyendo esta última disputa contra el llamado "Pretty Boy". Justamente a propósito del filipino, Arcos aprovechó de apuntar la creatividad y diversidad en "el tema de los apodos en el box".

El deportista nació el 12 agosto de 1989 en la comuna de Renca, y vivió su infancia en Argentina -su madre es de ese país-. De vuelta a Chile a los 10 años, comenzó a pelear a los 14 en el Club México. A los 17 fue su primera pelea. Y según contó Arcos, "tuvo problemas de consumo y tráfico de drogas, él mismo dice que por suerte no alcanzó a ser detenido".

En la segunda parte de la columna, Arcos revisó el estreno de la película “Ford v. Ferrari”, titulada en Chile como “Contra lo imposible”, en la que un diseñador automovilístico retirado (Matt Damon) es contratado por Ford junto a su conductor ("interpretado de manera magistral, gloriosa por el gran Christian Bale") para construir el auto más rápido del mundo.

La cinta se enmarca en la dura competencia de las dos marcas durante los años 60, con miras a las 24 Horas de Le Mans de 1966. "Me gustó mucho la película y a mí no me gustan nada los deportes de autos. Te hace meterte en el mundo", comentó el periodista.