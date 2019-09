Cristián Arcos: el recuerdo de Rudi Gutendorf y la hazaña de Joaquín Niemann

El periodista y miembro de Los Tenores, Cristián Arcos, dedicó su columna de lunes en Ciudadano ADN al recientemente fallecido director técnico de la Selección Chilena, el alemán Rudi Gutendorf, y también al golfista Joaquín Niemann, que se acaba de convertir en el primer chileno en ganar un título del PGA Tour.

De Gutendorf, quien dirigió a Chile en las clasificatorias a Alemania 1974, destacó su récord a cargo de 55 equipos y selecciones diferentes, en 29 países del mundo y abarcando los cinco continentes. "Él se definía como un misionero, porque decía que la Federación alemana lo enviaba a países donde no había desarrollo del fútbol", contó Arcos.

El periodista relató curiosidades como la creencia en el mundo futbolero de la época, en este entonces, que "si el mundial era en Alemania, entonces lo lógico era que la selección la dirigiera un alemán. Bajo esa lógica, don Reinaldo podría ser reemplazado por un catarí", agregando que "yo no sé si el tiempo le dio la razón".

Otra de las historias que rondan su figura es el que siempre viajaba con su novia Ute, de quien "las crónicas decían que era una mujer guapa" y que "el mito decía que solía tomar sol en topless en Juan Pinto Durán", lo que causaba estragos entre los periodistas deportivos de la época.

En 2003, Gutendorf escribió su biografía, aunque según Arcos, "hay partes con Chile que no calzan, como que Allende lo invitó al palacio presidencial a tomar whisky y le habría dicho 'de La Moneda me van a sacar en un pijama de madera', no me imagino eso", o que habría relatado que "yo me fui en el ultimo avión antes del golpe", sin embargo, está documentado que el alemán dejó el país en abril de 1973.

Y en lo estrictamente futbolístico, Gutendorf dirigió 7 partidos de la Selección Chilena, de los que ganó 3 y perdió 4.

La segunda parte de la columna de Arcos versó sobre los méritos del golfista Joaquín Niemann, quien acaba de ganar su primer título en el PGA Tour. "Lo relevante es su entrada a la puerta grande, siendo extremadamente joven", consignó el tenor.

Según Arcos, "cuenta la historia que él empieza en el golf viendo a su papá, un golfista aficionado. Pero una cosa es la afición, y otra es descubrir el talento". Hoy, se trata del tercer jugador no norteamericano en ganar un torneo PGA, y con este logro aseguró su participación en los grandes torneos hasta el 2022. Un logro que es "equivalente a ganar un torneo de los Masters en tenis", según Arcos.

Si bien el golf "en Chile todavía es un deporte de élite", el periodista adelantó que con el logro de Niemann "hay una pega que nosotros como periodistas tenemos que asumir, los que no sabemos tanto de golf. Hay que prepararse para estar a la altura", agregando que "estamos ante la irrupción de un tipo que podría estar en el podio de los más grandes deportistas chilenos de la historia".

Arcos finalizó su columna relatando el caso de Sahar Jodayarí, una joven iraní hincha de fútbol que acaba de suicidarse quemándose a lo bonzo tras exponerse a cárcel al intentar entrar a un estadio de fútbol, algo prohibido para las mujeres en Irán. "Se tenía que vestir de hombre para ir al estadio", contó.