Cristián Arcos contó la historia de la Copa Chile y vio el documental de Aaron Hernández en Netflix

Cristián Arcos dedicó una nueva columna de "Deportes con historia" en Ciudadano ADN a la historia de la Copa Chile, en la semana en que se juega su final. Además, revisó el recién estrenado documental de Netflix "Killer inside", sobre la controvertida figura del fallecido jugador de fútbol americano Aaron Hernández.

Según contó el experto en fútbol, la Copa Chile se juega desde 1958, aunque con varios periodos de interrupciones. En todos estos años ha tenido diversos nombres, como "Copa de Preparación" en sus inicios, "Copa Polla Gol" entre 1979 y 1986, "Copa Lan Chile" en 1987 y "Copa Digeder" en 1988 y 1991.

La copa pesa 8 kilos y tiene 1.20 metros de largo. Tan singular extensión es porque en ella está inscrito el mapa de Chile. Se trata de un trofeo que existe desde 1974 y "acá no hay una réplica, es la misma copa que va rotando y los equipos se la entregan al siguiente", según contó Arcos.

El equipo que más veces ha resultado victorioso es Colo Colo, con 11 copas, seguido de la Universidad de Chile con 5 y Universidad Católica con 4. Entre los que se han llevado un título están Everton, Cobresal, San Felipe y Deportes La Serena. Incluso, en 1962 un inesperado Luis Cruz Martínez le ganó a Universidad Católica instalándose en el listado de ganadores.

2009 fue un año muy particular, en el que por única vez un duelo de esta copa se jugó en Isla de Pascua. Fue Colo Colo quien partió a la isla a jugar con un combinado isleño, donde se llevó la victoria en un 4-0.

Colo-Colo y la U, los rivales de esta edición, se han enfrentado en solo dos finales de Copa Chile, y en las dos ocasiones la victoria ha sido para Universidad de Chile. Sin embargo, Arcos no se atreve a adelantar un resultado para este año. "Va a estar parejito y ojalá que no haya incidentes", dijo.

Por último, Arcos contó sobre el documental "Killer Inside: The mind of Aaron Hernández", miniserie de 3 capítulos disponible en Netflix, y que cuenta el caso del fallecido superestrella de la NFL, hijo de portorriqueños, que "no era un jugador del montón, estaba llamado a ser una leyenda".

Su historia es "increíblemente dramática": todo termina con su detención en 2015 por el homicidio de Odin Lloyd, hermano de su cuñada. Es declarado culpable y condenado a cadena perpetua, aunque "nunca queda muy claro por qué lo mata". Según contó Arcos, el mismo día en que lo detienen, el presidente de los Patriots, su equipo, le entrega la camiseta al presidente Donald Trump, según la tradición de los ganadores del campeonato.

El documental muestra este proceso, junto con el camino que sigue Hernández para convertirse en deportista de excelencia, creciendo en una familia violenta y con un padre maltratador.

Hernández era dueño de una personalidad compleja. "Tenía relaciones homosexuales, pero él no se reconocía como homosexual, sus conductas eran casi de homofobia", en un mundo como la NFL, donde el tema era "un tabú absoluto". Otra de las revelaciones que aparecen en la historia es que, durante la investigación, se descubrió que estaba vinculado a un doble homicidio, años atrás.

Hernández se quitó la vida en prisión, a los 27 años, una vez que un reportaje televisivo dio cuenta de sus conductas homosexuales. Una vez muerto, su cerebro fue estudiado por la ciencia y "tenía el desgaste de una persona de 60 años". Según Arcos, "Killer Inside" es un documental de gran calidad, donde "el uso del archivo es increíble".