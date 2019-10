Conte se lanzó contra el árbitro tras derrota: 'No me gustaron muchas cosas desde el principio'

Muy decepcionado y molesto se mostró el técnico Antonio Conte tras la derrota del Inter de Milán ante el Barcelona en el Camp Nou, que fue válido por la segunda jornada del Grupo F de Champions League.

Al respecto, el DT comenzó diciendo que "no merecíamos mucho más hoy, deberíamos haber sido mejores capitalizando, pusimos a Barcelona en dificultades en el primer tiempo. En la segunda mitad presionaron más, mis jugadores tuvieron una disminución física, muchos están jugando todos los juegos. Estoy un poco decepcionado, he visto algunas situaciones que no se han abordado de la manera correcta".

¿El arbitraje? "No me gustaron tantas cosas desde el principio. En la chaqueta del árbitro hay un respeto por escrito y deben respetar a los que vienen a jugar en la casa del otro equipo (...) El respeto debe ser mutuo. Llevo conmigo un sentimiento de amargura porque estamos hablando de un árbitro internacional, no de la última llegada influenciada por el Camp Nou. No quiero dar coartadas a mis padres, estoy hablando de mi sentimiento personal", agregó el estratego.

Finalmente, Conte indicó: "El juego se jugó bien, demostramos que podíamos poner al Barcelona en dificultades, ahora nos lamemos las heridas y nos estamos preparando para jugar el domingo. Sufro la derrota, estoy feliz con los muchachos pero al final perdimos. No debemos ir felices a casa, la situación en la Champions League está comprometida".