Conte defiende a Alexis Sánchez: 'Es un gran muchacho, lo respeto mucho'

Alexis Sánchez tuvo una destacada participación en el partido frente a la Sampdoria, en donde anotó su primer tanto vistiendo la camiseta del Inter de Milán y luego, lamentablemente, se fue expulsado por simular una falta en el área contraria.

Ahora, Antonio Conte prepara su equipo para la Champions League, en donde enfrentarán al Barcelona de Arturo Vidal. En conferencia de prensa, el DT salió en defensa del tocopillano señalando que "no estoy de acuerdo con lo que se ha escrito por lo de Sánchez. Me refiero a su comportamiento, es un gran muchacho. Vive por el fútbol. No se lanzó intencionalmente. Lo respeto mucho".

"Él necesita tiempo, pero es jugador del Inter y que nos puede ayudar. Su experiencia es importante. No quedó bien parado tras ese piscinazo ante la Sampdoria. Quiero reafirmar eso ahora. Se levantó rápidamente y necesita ser defendido", indicó Antonio Conte.

Luego de su debut goleador como titular, Alexis es una opción atractiva para enfrentar al cuadro culé en el Camp Nou, sobretodo porque Romelu Lukaku presentó problemas físicos en los entrenamientos. "Hicimos pruebas que fueron negativas pero todavía se quejó de una molestia y preferimos escucharlo", cerró el DT.