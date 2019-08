Conmebol reconoció mal uso del VAR en duelo de Brasil vs Argentina en Copa América

El polémico partido entre Brasil y Argentina por la Copa América sigue dando detalles interesantes, puesto que desde la Comisión de Árbitros de la Conmebol aseguraron que no se hizo un buen uso del VAR durante dicho partido, por las semifinales del torneo continental.



Al respecto, el presidente de dicha entidad, Wilson Seneme, comentó a FOX Sports que "en la jugada de Nicolás Otamendi vemos evidencias de invitar al árbitro a revisar la jugada. Dar al árbitro una segunda oportunidad de revisar una acción es cumplir con el protocolo".



El presidente añadió que "con la implementación del VAR, la peor situación que puede tener un partido es que el árbitro no revise la jugada. Es justamente lo que no queremos que pase y estamos trabajando para evitarlo".



Recordemos que dicho partido hizo explotar a Lionel Messi, quien dio a entender que el torneo estaba arreglado y que Brasil tenía mucho poder en la Conmebol.