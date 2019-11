Conmebol desmintió a ministra del Deporte: 'Nunca se solicitó una fiesta de 40 millones'

"Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo de 11 días en Lima, ¿a qué se refería? ¿A que nosotros como gobierno no les aceptábamos una ley corta que los eximiera de impuesto a la Conmebol y sus patrocinadores? ¿Se refería a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio y no pudieran entrenar nuestros deportistas? ¿O a que no aceptáramos financiarles una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores?", estas fueron las palabras de la ministra del Deporte Cecilia Pérez para el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, después que asegurara que para la final de Copa Libertadores en Perú se avanzó en 11 días lo que no se hizo en 11 meses por parte de la federación chilena.

Tras esta respuesta de la autoridad nacional, el mandamás del organismo sudamericano no dudo en contestar, sosteniendo que las palabras de Pérez eran falsas, ya que aseguró que nunca el organismo le hizo una petición especial al gobierno chileno.

LA CARTA ENVIADA POR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ TRAS LAS PALABRAS DE CECILIA PÉREZ

Estamos a pocos días de haber finalizado la exitosa Final de CONMEBOL Libertadores en Lima, en la cual me tocó liderar un equipo de trabajo que mostró un profesionalismo de nivel mundial, con el invalorable apoyo de las autoridades del Perú. Por respeto a todas las personas e instituciones involucradas en esa Final inolvidable, considero necesario realizar precisiones sobre las afirmaciones de una autoridad chilena.

Me han sorprendido algunas imputaciones de la ministra de deportes de Chile, que intentaron manchar una gestión transparente y exitosa. Considero que pueden haber sido provocadas por el desconocimiento de la institución a la cual se incorporó poco antes de la difícil decisión del cambio de sede. Cambio que se fundó en causas de fuerza mayor y de ninguna manera imputables a la CONMEBOL.

Conmebol nunca solicitó “la financiación de una fiesta de 40 millones en castillo Hidalgo”, como afirmó la ministra. A ella no se le pidió y a nadie antes de ella. Toda fiesta o costo que esté vinculado a las finales es pagado íntegramente por la CONMEBOL.

El cierre del estadio por dos meses, que ella cuestionó, tuvo como objetivo realizar mejoras que fueron presentadas y propuestas por Chile durante la candidatura para la sede única, que redundarán en beneficio del futbol chileno y que podrán disfrutar los aficionados. No es responsabilidad de CONMEBOL realizar mejoras en un estadio nacional.

En cuanto a lo de la “ley corta para pagar menos impuestos”, prefiero dejar que lo explique la ministra. Por mi parte puedo afirmar que desde que presido la CONMEBOL, a partir de 2016 he luchado para devolver al fútbol, a los jugadores, a los clubes, y a todo el público que lo sigue, el dinero generado por el fútbol. En pos de ese objetivo, cada vez que se organiza un evento deportivo en algún país solicitamos siempre las mejores condiciones impositivas permitidas por la ley.

Según cifras publicadas por el gobierno, la realización de la Final Única en Lima significó un impacto de más de U$ 62 millones en la economía peruana. Estos son los resultados que busca generar CONMEBOL y para los que trata de trabajar en armonía y sinergia con las autoridades de cada país.

Estamos culminando un año excepcional para el fútbol sudamericano, con dos finales únicas que han sido una muestra de respeto, convivencia en paz y espíritu deportivo para toda América y el mundo. Encaramos el año 2020 como una nueva oportunidad de seguir trabajando por el deporte que amamos y demostrar cuán lejos se puede llegar cuando se Cree en Grande