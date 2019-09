Confirman acusación contra José Letelier por actitudes indebidas frente jugadora de la Roja Femenina

Una bomba se vive por estos días en la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego de que la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff) y el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) presentaran una denuncia formal contra José Letelier, entrenador de la Roja Femenina, por "actitudes indebidas".

Según sostiene La Tercera esta viernes, la queja fue presentada por Tess Strellnauer, presidenta de Anjuff y Gamadiel García, máxima autoridad del Sifup.

Fue el pasado miércoles que ambos presidentes llegaron hasta Quilín para presentar el escrito, donde no se revela el nombre de la jugadora afectada, pero que sí el hecho procederá en la investigación.

"A través de ANJUFF, SIFUP recibimos una información que ya fue comunicada oficialmente a la ANFP, tanto por su canal formal -oficina de partes- como en reunión llevada a cabo el día Miércoles 25 del presente en la sede de Quilín, con su Directorio", sostuvieron desde el Sindicato de Futbolístas al citado medio.

Si bien ni una jugadora del plantel salió a confirmar o desmentir la acusación, según le reconocieron a La Tercera, los hechos se habrían producido el pasado mes de junio durante la disputa de la Copa del Mundo Femenina en Francia.

"Mire, la verdad es que desconozco todo antecedente respecto de lo que usted me está comentando, me sorprende con lo que que me ha dicho. Nadie se ha comunicado conmigo. Le reitero que no sé de qué me está hablando y, por lo mismo, no tengo nada qué decir", se defendió Letelier con el citado medio.

Por su parte, desde la ANFP emitieron un comunicado asevernado que: "iniciamos la investigación ese mismo miércoles 25 y esta se ha desarrollado con la mayor rigurosidad y diligencia, con el fin de poder aclarar los hechos informados".