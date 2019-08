Confirmado: Carlos Carmona estará un mes fuera de las canchas por desgarro

Luego de la derrota de Colo Colo a manos de Curicó Unido y de la victoria de la UC, escapándose más a la cima del torneo con nueva puntos de diferencia, otro problema se suma para conseguir la corona del torneo nacional.

Todo esto porque casi al finalizar el encuentro, Carlos Carmona cayó sobre el cesped del Monumental con claras muestras de dolor en la zona de su cadera, que ocasionaron su salida prematura del campo de juego.

Según el kinesiólogo del Cacique, Wilson Ferrada, se trataría de un "desgarro de la banda iliotibial de un músculo que nace en la cadera izquierda", además, aseguró que "se confirma un poco lo que ayer presumíamos. Tiene una lesión muscular, y no lo que más temíamos, una lesión articular", señaló.

"A partir de mañana, será sometido a una infiltración de plaquetas, ya lo hemos estado conversando con los doctores y vamos a coordinar una infiltración para mejorar los plazos y los procesos de cicatrización", indicó Ferrada.

Con respecto a los tiempos de recuperación de Carmona, el kinesiólogo manifestó que "un mes por lo menos, esperemos que sólo sean 4 semanas; igual, viene un pare en septiembre, así que ahí tenemos mejores plazos para que no se pierda tantos partidos".

"La lesión no es tan típica, porque generalmente uno espera desgarros musculares de cuádriceps, pero esta es una lesión de un músculo lateral que le da mucha contensión a la cadera, de hecho, sale claudicando porque tenía problemas en su apoyo. Tenemos todas las herramientas para generar una buena recuperación y tener a Carlos lo antes posible" indicó Ferrada.

Con respecto a la otra lesión en la cadera de Carlos, Ferrada indicó que "esta lesión no tiene absolutamente nada que ver, quizás esté sobrecargando, compensando, pero esta no es una lesión articular, no hay problema de cartilago ni nada, que son los problemas que tiene en el otro lado de la cadera. Esta es una lesión muscular", finalizó.