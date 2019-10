Confirmado: ANFP ratifica que no habrá fútbol en Santiago este fin de semana

Por la serie de incidentes que han ocurrido en Santiago y tras haber sido declarado Estado de Emergencia en la Región Metropolitana, el fútbol profesional fue suspendido para este fin de semana en la capital.

Tras la seguidilla de desmanes a lo largo de la Región Metropolitana, la jornada de fútbol no podría desarrollarse con normalidad en los distintos estadios de Santiago. La decisión fue oficializada por la ANFP a través de un mensaje en sus redes sociales.

Los duelos que fueron suspendidos son: Palestino vs. Unión Española; Audax Italiano vs. Cobresal; Magallanes vs. Cobreloa; Melipilla vs. Copiapó; Universidad Católica vs. Colo Colo, y Universidad de Chile vs. Everton.

En virtud de la situación que afecta al Gran Santiago, la ANFP ha decidido suspender los partidos de fútbol profesional de Primera División, Primera B, Segunda División, Fútbol Femenino y Fútbol Joven de este fin de semana en la Región Metropolitana (sigue) — ANFP (@ANFPChile) October 19, 2019

El SIFUP había manifestado mediante un tweet que exigía la suspensión de la fecha, contando con el respaldo de distintos jugadores, entre ellos Mauricio Pinilla.

El fútbol no está ajeno a lo que vive nuestro país, por lo mismo debe suspenderse la fecha de inmediato. Por la gente, por los jugadores y por el respeto a la sensibilidad social dañada enormemente en las últimas horas... — Sifup Chile (@sifup) October 19, 2019

Para este fecha destacaba el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, donde los cruzados eventualmente podría coronarse campeones, entre otros compromisos de Primera división y Primera B.