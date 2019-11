Conductor de Transantiago que fue secuestrado: 'No sé cómo no escuchan lo que la gente pide'

Juan Figueroa, taxista y conductor de un bus de Transantiago que fue quemado en medio de las manifestaciones contó su emotivo testimonio.

En diálogo con Los Tenores entregó detalles de cómo le robaron la micro. "Venía como con 15 pasajeros y me abordaron de manera muy agresiva. Encapuchados se subieron y cerraron las puertas. Estas personas mientras yo conducía rompieron todos los vidrios hasta que estacioné, mientras le ponían bencina a la micro. De ahí la quemaron".

El conductor contó las extensas horas que trabaja y apela a la poca atención que reciben por parte de las autoridades. "Tengo dos turnos y trabajo 17 horas diarias. No tengo un sueldo digno, pedimos salud, no más AFP. Cuando llegó mi señora, me puse a llorar y nos quebramos por lo que me salvé. Disculpen que me ponga a llorar pero es inhumano trabajar tanta cantidad de horas. No sé cómo no pueden escuchar lo que la gente pide".

Figueroa aseguró que es muy difícil poder trabajar en paz en medio de la situación del país. "No se puede trabajar tranquilo, parece que los políticos están en una burbuja, no se dan cuenta de la realidad que atraviesa el país".