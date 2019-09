Con gran éxito se vivieron las Pruebas Masivas de Gatorade

Con gran éxito se vivió una nueva edición de las Pruebas Masivas Gatorade. El evento contó con más de 13 mil inscritos, de los cuales 580 fueron seleccionados para presentarse en el Estadio Cordep de La Florida.

Tras diversas pruebas físicas y con balón, que fueron supervisadas por futbolistas como Roberto Cereceda y Miguel Pinto, fueron treinta los jóvenes escogidos para cada categoría, entre las que se encontraban la Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 15.

Los equipos fueron armados según edad y estos se enfrentaron en una dinámica de partidos todos contra todos, para que los veedores de Colo Colo, U. de Chile, U. Católica, Cobreloa, Santiago Wanderers y Huachipato, lograran encontrar a futuras estrellas para sus clubes.

Matías Field, Product Manager de Gatorade, declaró que "Fue una iniciativa impulsada por los valores de nuestra marca, donde buscamos incentivar instancias deportivas. Queremos contribuir a bajar la tasa de sedentarismo en Chile y también ayudar al desarrollo del deporte. De aquí podría salir la próxima figura del fútbol nacional".