Con Bravo al arco, el City goleó tranquilamente a Kitchee en amistoso

Con un contundente 6 – 1, terminó el partido entre el Manchester City ante el equipo de Hong Kong, Kitchee; todo esto en el marco de la gira del equipo inglés por Asia.

Con este, se cumple el tercer partido en el que el portero nacional es parte de la oncena titular del City, las tres con una impecable actuación.

Ahora, el equipo de Pep Guardiola se prepara para enfrentar a los nipones de Yokohama F marinos este sábado 27 de julio a partir de las 6:30 horas.

Los goles vinieron de parte de David Silva a los 13, Leroy Sané a los 40 y de Raheem Sterling en los 43. En la segunga mitad, Leroy Sane a los 50, Nabili Zoubdi Touaizi a los 80 y Iker Pozo cerró a los 88. En tanto, Law Tsz-Chun convirtió el solitario tanto para los Kitchee a los 85.

Revisa los goles del Manchester City a continuación:

