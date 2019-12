Con Arturo Vidal de volante: Opta lanzó el once ideal de la década en la Serie A

Arturo Vidal dejó la escoba en Italia, nadie quedó ajeno a lo que realizó el chileno en las tres temporadas que estuvo en la Juventus.

Ahora, el futuro de Arturo parece inminente, el Inter de Milán de Antonio Conte. A pesar de que el King aún no ha estampado su firma, la prensa italiana ya le tiene la camiseta puesta y posición al lado de Alexis Sánchez.

Ahora, el chileno es parte del once ideal de la década en el Calcio basado en las estadística de Opta, y comparte equipo con estrellas como Buffon; Maicon, Bonucci, Koulibaly, Alex Sandro; Pirlo, Hamsik; Papu Goméz, Higuaín, Di Natale.

11 - Here is the Serie A best XI of the last #decade based on Opta data. Constellation.#Opta2010s pic.twitter.com/xBQecC8UCv