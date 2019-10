El Bayer Leverkusen se enfrentará a la Juventus a partir de las 16:00 horas por la segunda fecha de la fase grupal de la Champions League. El conjunto alemán confirmó la presencia de Charles Aránguiz como titular.

La Juventus irá con todo su equipo formando de la siguiente manera:

Dejando a disposición a Buffon, Rugani, Demiral, Ramsey, Rabiot, Bentancur y Dybala.

Por otra parte, el Bayer Leverkusen formará así:

Here’s how we’ll start things off tonight in Turin! #JuveB04 | #UCL pic.twitter.com/xbQpJBOt5v