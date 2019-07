Comentarista de Fox Sports Argentina: 'No quiero saber más nada con los chilenos'

Todo está listo para que este martes arranque la fiesta de las semifinales de Copa América, cuando Brasil y Argentina se midan en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte buscando al primer finalista del torneo, el que enfrentará al ganador del duelo entre Chile y Perú.

En ello la prensa argentina está inquieta sobre el duelo ante los brasileños y en especial en Fox Sports Argentina, donde el periodista Daniel Avellaneda confesó que no quiere medirse ante la Roja: "no sé si no nos conviene quedar fuera ahora. Porque si llega a estar Chile en la final y perdemos. Yo no quiero perder", comentó en el panel del programa Debate Final.

La posibilidad de una tercera final consecutiva entre chilenos y argentinos es cierta, y Martín Liberman lo tuvo claro: "no vaya a ser cosa que juguemos de nuevo Argentina y Chile".

Avellaneda respondió: "yo no quiero saber nada de enfrentar a los chilenos. Ya estoy podrido de que me gasten los chilenos. Estoy harto de que me gasten los chilenos. No quiero saber más nada con los chilenos", le lanzó al "colorado.

"Chile está muy bien. Perú perdía 3-0 (con Uruguay) si no es por el VAR. Es un equipo limitado que llegó por la ventana. Argentina no es gran cosa tampoco, pero Uruguay fue muy superior a Perú. Antes que arriesgarme a perder con los chilenos, la verdad es preferible no pasar", cerró Avellaneda.