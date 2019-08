Colo Colo y Palestino irán por el segundo cupo de la Libertadores femenina

Colo Colo y Palestino definirán el segundo cupo de la Copa Libertadores femenina que se realizará en Ecuador entre el 11 al 27 de octubre. El partido se disputará en el estadio Bicentenario La Florida a las 16:00 horas.

La ANFP escocgió a estos dos equipos porque las árabes son el subcampeón del torneo 2018, mientras que las albas tienen el mejor ranking de los últimos 10 años. El que gane el duelo, acompañará al actual campeón Santiago Morning.

Antes de definir los criterios de selección, el Tino Tino reclamó que le correspondía ir por mérito deportivo. Sin embargo, el entrenador de las albas, Jaime Zapata, le bajó el perfil sobre la justicia de este partido único y aseguró que fue una buena determinación. "El jueves se va a sacar un real representante del fútbol chileno para la Copa Libertadores, vamos a tener a dos muy buenos equipos, una muy buena representación para el nivel sudamericano. Yo no caigo en el tema de si es justo o no. Este cupo le cayó del cielo al fútbol chileno y se resolvió de la mejor manera posible".

En el campeonato nacional las albas están primeras en la tabla con 43 unidades. Mientras que el Tino Tino está tercero con 34 puntos. La jugadora de Colo Colo, Yusmery Ascanio, aseguró que han estado mentalizadas en el torneo. "No trato de pensar tanto en el partido, en estos días previos a eso hemos estado muy enfocadas en el campeonato, porque también es importante y queremos ganarlo. Estamos tratando de manejar la ansiedad entrenando bien, que eso es lo importante, porque si hacemos un trabajo bueno, sabemos que nos irá bien en el partido".

La rama femenina del Cacique ganó la Copa Libertadores en 2012. El DT de Palestino, Claudio Quintiliani aseguró que no le temen a las albas. "En Chile ojalá hubiesen más equipos fuertes para poder jugar más partidos de esta calidad. Estamos súper contentos y queremos jugar y ganar el partido, porque el pobre también le puede ganar al rico".

La capitana de las árabes, Nicole Gutiérrez, sabe la importancia del duelo, pero aseguró que no se jugará como si fuera una batalla. "Siempre estamos con la mejor disposición, es fútbol, para nosotras no es una guerra, las niñas de Colo Colo no son nuestras enemigas, tenemos mucha relación de amistad. Para nosotros no hay rivalidad, si bien representamos diferentes insignias, pero dentro de la cancha es un partido de fútbol y lo vamos a jugar como tal".

Para este partido ambos elencos podrán contar con sus refuerzos. Palestino podría contar con María José Urrutia, Nicol Sanhueza y Maryorie Hernández. Mientras que Colo Colo podría tener en cancha a Rocío Soto, Yessenia López y la mexicana Perla Morones.

El aforo permitido para este duelo es de 5.000 espectadores. Además, lo podrás escuchar por ADN desde las 15:30 horas, con relatos de Patricio Barrera.