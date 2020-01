Coach de Tabilo tras el triunfo: 'Buscando hotel en Melbourne a las 2 AM'

El extraordinario triunfo que logró Alejandro Tabilo en el Grand Slam de Australia contrastó con la realidad que debe vivir en la actualidad el tenista.



Esto, luego de que el entrenador del deportista, Guillermo Gómez, revelara en Twitter que estaban buscando hospedaje.



"Buscando hotel en Melbourne a las 2 AM. Pero más feliz que la chucha", expresó el coach, lo que generó varias respuestas.



Ante esto último, mencionó frente a una pregunta sobre el porqué no reservaba más días que "no sabes las ganas que tenemos de tener financiamiento para reservar las noches que queramos, en cada torneo".

Buscando hotel en Melbourne a las 2 AM. Pero más feliz que la chucha.