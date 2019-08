Clavadista chilena que representó a Perú en los Panamericanos: 'Me ofrecieron algo mejor'

La clavadista nacional que representó a Perú en los Juegos Panamericanos, Mayte Salinas, argumentó que su decisión fue por la falta de apoyo recibido en Chile.

Según indicó la nadadora en entrevista con El Comercio, optó por representar al país de su madre porque "en Chile, las federaciones que no son de fútbol solo se enfocan en sus problemas, no ayudan al deportista".

"El contexto que viví me desmotivó totalmente. Estaba triste, aburrida con la situación. A veces lloraba de impotencia porque siempre di lo mejor de mí, pero nunca hubo apoyo. En el Perú me ofrecieron algo mejor", agregó la joven nacida en 1999 en Santiago.

Por su parte, su hermana Paulina, de la selección chilena de voleibol, aseveró en Instagram que "Chile mató a mi hermana, la desplomó, la desmotivó".

"La única manera era irse porque en Chile es así, no hay cultura deportiva, a los dirigentes los mueve la plata, se prioriza el resultado, no el proceso (...) No es desagradecida, ¿tiene la culpa por priorizarse? (...) Ella quiere mucho a Chile, pero Chile no la quiso", sostuvo.

Pese a todo, Mayte aseguró no estar arrepentida de su decisión y lamentó no haber podido alcanzar una medalla con Perú.