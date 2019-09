Claudio Bravo será titular en el duelo del Manchester City por la Copa de Liga

Claudio Bravo volverá a ser titular en el Manchester City tras casi dos meses alejados de la oncena inicial en un duelo oficial.

El arquero chileno arrancará desde el primer minuto ante el Preston por el primer partido de la Carabao Cup, la copa de la liga inglesa.

El último partido oficial de Bravo con el cuadro citizen fue en la final de la Community Shield ante Liverpool, donde fue escogido figura tras atajar un penal en la definición.

Revisa aquí la oncena titular del equipo de Pep Guardiola:

Here’s how we line-up tonight at Deepdale… ⚽️



XI | Bravo, Angelino, E Garcia, Harwood-Bellis, Cancelo, Gundogan, Foden, Silva (C), Bernardo, Sterling, Jesus



SUBS | Carson, Rodrigo, Mendy, Mahrez, Otamendi, Bernabe, Diounkou



📝 @HAYSWorldwide

🔵 #ManCity pic.twitter.com/D57M7Guo37