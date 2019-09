Claudio Bravo es categórico: 'Yo sigo siendo un líder dentro del equipo, el que habla y grita más'

Una de las actuaciones que más se destacó entre el duelo entre Chile y Argentina que terminó en empate, fue la gran actuación de Claudio Bravo.

El arquero regresó a la selección luego de casi 2 años de ausencia, mostró gran seguridad bajo los tres palos y le regresó la confianza a Chile; además, tuvo palabras con respecto a la capitanía.

"No sé si se me notó algo distinto, jugué distinto, hable menos o gesticulé menos. Creo que hice exactamente lo mismo, no tengo por qué volver y ser capitán, si el técnico decide que es otro, no hay problema", aseguró el guardameta del Manchester City.

Además, indicó que "yo sigo siendo un líder dentro del equipo, sigo siendo quien habla más que todos dentro del vestuario o quien grita más o putea más dentro de la cancha a un compañero. No porque lleve un brazalete me voy a quedar callado o dejaré de hacer las cosas que hago siempre”, aseguró.