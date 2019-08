Claudio Bravo alcanzó la marca de Arturo Vidal en títulos ganados

Tras ser la gran figura en la obtención de la Commmunity Shield ante Liverpool, Claudio Bravo alcanzó los 20 títulos en su carrera futbolística, igualando la marca del volante del FC Barcelona, Arturo Vidal.

El portero ganó su corona número 20 entre la Selección Chilena, Colo Colo, Real Sociedad, FC Barcelona y el Manchester City, siendo en este último el gran artífice del primer título de la temporada para los 'ciudadanos'. Tanto el arquero como el volante dejaron más atrás a Alexis Sánchez, quien con 11 trofeos es uno que los puede alcanzar.

Pese a la igualdad en copas, Claudio Bravo superó a Vidal ganando trofeos en el Viejo Continente: El portero tiene 16 títulos conseguidos en Europa dejando atrás a Vidal con 15 según informó AS Chile.

La clave del éxito está aquí 💪🏻 first trophy of the season 🏆well done boys 👏🏻👏🏻👏🏻👌🏻👍🏻 @ManCity 💙 pic.twitter.com/tTlK7Vbbuc