Claudio Bravo advierte a Ederson: 'Nunca pierdo el gen competitivo'

Después de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles, Claudio Bravo volvió a las canchas luego de un año sin jugar y demostró seguir siendo el mismo de siempre; incluso, atajó un penal decisivo que le dio la copa de la Community Shield ante el Liverpool.

A pesar de todo esto, Pep Guardiola recalcó que "Claudio Bravo es un muy buen segundo arquero" dejando en claro que el titular sigue siendo Ederson; a esto, el golero nacional indicó que "no creo que haya un equipo en el mundo donde no haya competencia dentro del equipo. Creo que los jugadores de fútbol tienen este gen competitivo. Ederson ha estado funcionando increíblemente desde su llegada, pero también es consciente de que estoy detrás de él, presionándolo", señaló.

También, manifestó que "soy consciente de que cuando no he tenido la oportunidad de jugar, mi papel es apoyarlo, ayudarlo y darle consejos. Con mi experiencia y mi carrera, tiene sentido que sea yo quien lo apoye no solo a él, sino también a los arqueros jóvenes del equipo", indicó.

"Nunca pierdo el gen competitivo y el hambre de seguir entrenando, jugando y luchando por los trofeos. Yo siempre quiero estar ahí", dijo Bravo, quien nunca ha manifestado disgusto por las decisiones de Pep desde que llegó el arquero brasileño y se quedara con la titularidad.