Claudio Bravo: 'A Marcelo Díaz hay que tenerlo acá'

El arquero de la selección chilena, Claudio Bravo, analizó la derrota frente a Honduras, indicando que este tipo de encuentros son necesarios, puesto que los hace llegar mejor parados con miras a las clasificatorias rumbo a Catar 2022.



Al respecto, el guardameta de Manchester City sostuvo que lo ocurrido se toma con “tranquilidad, porque no hay mucho tiempo para trabajar. Creo que hubo un cambio. El equipo se vio más suelto en la faceta de tener el balón y hay que seguir mejorando”.



"Hace bien tener este tipo de derrotas, la sensación que queda es la de seguir trabajando", comentó Bravo.



Por otro lado, el arquero quiso dejar atrás la polémica en torno a la situación con los referentes del plantel, pero además solicitó el retorno de un histórico.



"Creo que seguir levantando polémica hablando de esto no es lo más sano, pero olvidaste (al periodista de CDF) de un jugador como Marcelo Díaz, que hay que tenerlo acá. Marcelo es un gran jugador, me gustaría tenerlo acá y contar con él a futuro", cerró.