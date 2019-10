Claudio Borghi sobre la Selección Chilena: 'No veo tantas alternativas'

La Selección Chilena empató 0-0 ante Colombia, en un partido donde fue criticado lo poco vistoso del juego de la Roja que solamente llegó una vez al arco.

Claudio Borghi en conversación con Los Tenores aseguró que Chile ha mejorado en defensa pero está en deuda en la parte ofensiva. "Defensivamente ha conseguido tener alternativas, en el medio campo también. A veces hay que tener una seguridad defensiva para poder atacar. Ahora hay que encontrar las armas para poder sorprender, no sé por donde. Tenemos un Alexis que de nueve se pierde un poco, sale a buscar balones muy lejanos, un Isla que pasó pero no fue tan importante para el equipo. Beausejour ya no está y Parot tiene condiciones diferentes. No sé de qué jugó Pinares, no lo puedo descifrar, se movió mucho pero tuvo muy poca participación. Me llamó mucho la atención la liberación de Orellana. Un Castillo que está lesionado, un Vargas que le dieron un permiso especial. Vamos a ver qué cuentas se sacan de estos dos partidos".

Uno de los jugadores que el ex entrenador de Colo Colo y la Selección Chilena no entendió, fue la posesión de César Pinares, quien por como estaba jugando en la UC debería ser una alternativa. "No veo tantas alternativas, no sé si la culpa es de él o de todo el resto que no prepara jugadores de esos niveles de Selección. Probó pero no consiguió alternativas. A ver si podemos sacar alguna conclusión del trabajo de Pinares, porque en la Selección jugó diferente a lo que juega en su equipo. Pero quizás si Pinares jugase de Pinares en la Selección le daba alguna otra alternativa, pero no jugó de Pinares. Es un jugador que tiene que jugar libre, Quinteros le encontró esta posibilidad de jugar por derecha con enganche hacia adentro".

Sobre el mismo tema, Borghi afirmó que no han servido las variantes ni tampoco han rendido los antiguos. "Yo creo que la preocupación nuestra es que arrancamos con una cantidad de recambios que no fueron capaces de solucionar el problema, volvimos a lo antiguo y ellos no tienen el funcionamiento de antes. Esa es la gran duda que tenemos".

Uno de los jugadores que no pudo estar en esta fecha FIFA fue Charles Aránguiz, pero según el ex DT aseguró que tampoco es precisamente la solución. "Te da mucho orden, pero no es un creador, no es un tipo que te deja tres veces delante del arco, da orden, y ese orden es muy bueno, pero la preocupación de Chile ahora es que a partir de ese orden defensivo hay que sorprender".

Un jugador que aporta a la creación de ataque es Claudio Bravo, aunque Borghi también critica que los otros arqueros que tiene Chile tienen características muy diferentes. "Bravo es diferente, con el pie es diferente, tapó dos pelotas, tiene mucha jerarquía, el problema es que tiene 36 años. En el caso que no esté Bravo hay un jugador completamente diferente como lo es Arias, donde no tiene la seguridad de ir a buscar centros ni la claridad para salir con el pie. Entonces nos vamos de un estilo completamente distinto a otro y eso afecta al juego".

Además, el ex entrenador analizó el rendimiento de Alexis Sánchez. "Yo creo que el problema de Alexis no es deportivo, es un problema que dejó de ser un tipo muy importante a dejar de serlo. Esos golpes son muy duros. Yo no veo al Alexis de jugar, de correr, de querer pasar por lugares imposibles, yo veo a Alexis triste".

Finalmente, Borghi comentó el conflicto de Claudio Bravo con Arturo Vidal y aseguró que Rueda nunca se ha interiorizado con la realidad chilena. "Yo creo que Rueda tiene algunos inconvenientes que tienen los extranjeros cuando no conocen un país, he visto muy poco contagio con la idiosincracia del pueblo. Se encontró con unos inconvenientes que no le pertenecían, yo creo que cuando no te pertenecen es más fácil de solucionar, porque se juntan lo hablan y yo tomo una determinación. Yo creo que ya pasó mnucho tiempo de esto de juntarse, es como que se deja pasar el tiempo y se va a pasar solo. Se nota en la cancha cuando no se tiene un buen vínculo, mañana veremos quién es el capitán, en el caso que se le de la jinetica a Arturo Vidal, será una bofetada a Claudio Bravo", sentenció.