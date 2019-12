Claudio Borghi por el retorno de Matías Fernández a Colo Colo: 'Volvió el hijo pródigo'

Claudio Borghi, histórico entrenador de Colo Colo analizó el fichaje de Matías Fernández a los albos.

En conversación con ADN Deportes, el extécnico aseguró que le desea lo mejor al mediocampista. "Volvió el hijo pródigo, el jugador que esperaba la gente. Yo hablo desde un lugar privilegiado pero lejano. Yo espero que le vaya bien y que sus problemas físicos sean tratados bien".

Sobre su experiencia dirigiéndolo, Borghi entregó detalles del trabajo con el exFiorentina. "Yo lo protegía, pero en cuanto a su personalidad y rendimiento. Había que decirle que lo estaba haciendo bien. A Matías jamás se me ocurrió insultarlo. Una especie de reforzamiento positivo".

Tras la partida de Jorge Valdivia, el “Bichi” tuvo palabras por el "Mago". "Valdivia es un jugador poco común. No encontramos un jugador de esas características. Pero salió muy caro y jugó muy poco. Prefirió optar por otros jugadores. La ausencia se va a notar".

Ante la falta de jugadores jóvenes que puedan cumplir roles claves, el extécnico de la "Roja" aseguró que no se trabaja muy bien. "Hasta que no aparezca alguien que le quite el puesto, ellos se van a mantener. Y que alguien le quite la camiseta. Pero como invertimos tan poco en inferiores, es difícil que pase".