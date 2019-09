A pesar de no haber obtenido el premio The Best, la arquera chilena del PSG, Christiane Endler, dijo estar feliz y agradeció el apoyo de los hinchas a lo largo de su carrera.



A través de un video en Instagram, sostuvo que muchísimas personas le han escrito en las últimas horas.



"Muchas gracias por seguir la gala, por estar pendiente y por el apoyo de siempre. Estoy feliz", manifestó Endler.



Recordemos que el premio fue finalmente para la holandesa Sari van Veenendaal.