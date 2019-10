Christiane Endler: 'Nunca he visto una actitud inadecuada por parte del entrenador'

La Selección Chilena Femenina está entrenando para los duelos amistosos ante Uruguay.

Uno de los temas que han rondado a la Roja, fue una carta enviada por la ANJUFF y el SIFUP por actitudes inadecuadas del entrenador, José Letelier, con una jugadora. En conferencia de prensa, Christiane Endler aclaró la situación y respaldó al DT. "La verdad que el grupo está súper bien, nosotras estamos al tanto de lo que ocurrió, de lo que no fue una denuncia, fue una inquietud de parte de la ANJUFF que habían recibido un reclamo de posibles actitudes inadecuadas del entrenador. Acá no se habla de abuso, fueron unos mensajes de la esposa del entrenador hacia una de las jugadoras, fue totalmente desafortunado. Yo estaba al tanto, lo conversamos con las personas involucradas, lo arreglamos y ahí quedó. La verdad no sé por qué salió el tema ni de esta forma. Yo quiero dejar en claro que nunca he visto una actitud inadecuada de parte del entrenador hacia una jugadora".

Además, la arquera del PSG aclaró que la persona involucrada no fue quien habló con la ANJUFF y que se vio sorprendida. "La jugadora no hizo la denuncia, no hizo el alegato, la jugadora se vio sorprendida en el momento de ver todo lo que pasó. Ella no estaba de acuerdo por cómo se manejó el tema, porque nosotras ya lo habíamos solucionado con el entrenador. Debe existir un protocolo para el futuro para manejar de mejor manera estos temas que son complicados, que pueden afectar mucho a una persona gratuitamente. Sabemos que es un tema delicado el que se está hablando, por eso mismo respetamos que la gente que lo tiene que solucionar lo va a hacer. Nosotras estamos cien por ciento enfocadas en el partido contra Uruguay, hay muchas caras nuevas que están muy entusiasmadas de estar acá".

Para finalizar el tema, Endler manifestó que espera que no haya ninguna mala intención. "Espero creer que no, la misma gente que está dentro del fútbol femenino debiese tirar para el mismo lado. A partir del momento que José Letelier tomó la Selección, clasificamos a nuestro primer mundial, salimos segundas en la Copa América, ganamos nuestra primera copa internacional. Espero creer que no hay una mala intención detrás de esto y solo fue un mal manejo de información".

La arquera de la Selección Chilena comentó la nómina que tendrá varias jugadoras del medio local. "Tenemos varias caras nuevas, debido a la participación de Colo Colo y Santiago Morning en Copa Libertadores, hay varias compañeras que están regularmente en la Selección y esta vez no podrán participar. Es una buena instancia para darle una opotunidad a gente que viene haciendo bien su pega, que se merece ser vista también en una instancia así ante un equipo internacional importante".

Finalmente, la guardameta de la Roja se refirió a su participación a los premios The Best. "La verdad fue una experiencia increíble rodearse de los mejores jugadores del fútbol, quizás lo que alguna vez fue un sueño se hace un poco realidad, vivir una gala así de esa embergadura, estar dentro de las tres mejores según la FIFA y poder representar de esa forma a mi país que quizás no está tan desarrollado en el fútbol femenino, entonces cuesta más un poco más siempre. El haber podido estar ahí fue un orgullo para mí, espero que en el futuro poder ganar ese premio y seguir estando dentro de las tres mejores del mundo".

Este domingo La Selección Chilena Femenina viajará a Temuco para enfrentar a Uruguay a las 16:00 horas. Mientras que el próximo martes jugará ante el mismo rival en Rancagua a las 18:30 horas.