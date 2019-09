Christian Bravo y su nominación a la selección chilena: 'Me tomó por sorpresa'

Christian Bravo se unió en Estados Unidos a la selección chilena para la gira de amistosos que jugarán ante Argentina y Honduras.

El delantero chileno del Montevideo Wanderers señaló en conversación con CDF que esta nómina lo pilló de sorpresa, pero que espera mostrar su mejor versión. "Me tomó bastante por sorpresa, pero feliz. Quiero aprender, observar y aportar lo que más se puede. Si juego, no depende de mí y cuando me toque estaré al 100% con mi disposición".

Sobre la jerarquía de la selección chilena, Bravo aseguró que es un grupo reconocido en todo el mundo. "Es importante, es renombrada en todas partes del mundo. Si estás acá es porque hay que demostrar algo. Primero quiero aportar al grupo que es lo que importa. Vengo a aprender".

Tras su nominación, Bravo confesó que este llamado es una de las alegrías más importantes en la carrera de un futbolista. "Para mí es una de las cosas más lindas que te pueden pasar en cosas de la vida".