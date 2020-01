Christian Bravo tras su llegada a Peñarol: 'Es una responsabilidad muy grande'

Christian Bravo sorprendió con uno de los mejores fichajes de futbolistas chilenos tras ser fichado por Peñarol.

En conversación con el sitio oficial del club, el atacante manifestó su emoción por firmar en el cuadro manya. "Es el club más grande que me toca estar en mi carrera. Para un jugador vestir esta camiseta es una responsabilidad bastante grande".

Además contó detalles de su traspaso desde Montevideo Wanderers. "Se me va la oportunidad de venir a Wanderers y me va muy bien. Al principio del año pasado parecía tan extraño, pero ahora me sorprendo de estar vistiendo la camiseta de Peñarol".

El exUniversidad Católica llenó de elogios a su entrenador, Diego Forlán y entregó detalles de sus condiciones cómo jugador. "Todos saben su historia como jugador y ese magnífico mundial de Sudáfrica 2010, te suma a tener la convicción y la garra de estar en este club. Soy muy guerrero y esa es la virtud que me caracteriza. Más que nada no me gusta dar balones por perdidos".